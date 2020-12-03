اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

العثور على جثة شاب على ضفاف ترعة ميت يزيد بكفر الشيخ

الخميس، 03 ديسمبر 2020 10:42 م
العثور على جثة شاب على ضفاف ترعة ميت يزيد بكفر الشيخ جثه-ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أهالي مدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، على جثة شاب 18سنة، مصاب بطعنتين في الصدر والبطن، بناحية مدينة مسير الجديدة، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

 

تلقى اللواء خالد العزب، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بعثور أهالي على جثة لشاب ملقاة بجوار ترعة ميت يزيد المجاورة لمدينة مسير الجديدة.

 

انتقل الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونوه، وقوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة، وبمعاينة الجثة تبين أنها مصابة بطعنة بالصدر والبطن، ومن خلال البحث عن هوية الجثة تبين أنها لـ"ع.ع.ز"، 18 سنة، نجار، ويقيم في منطقة تقسيم 4، دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، فيما حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة