العثور على جثة شاب على ضفاف ترعة ميت يزيد بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

عثر أهالي مدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، على جثة شاب 18سنة، مصاب بطعنتين في الصدر والبطن، بناحية مدينة مسير الجديدة، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بعثور أهالي على جثة لشاب ملقاة بجوار ترعة ميت يزيد المجاورة لمدينة مسير الجديدة.

انتقل الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونوه، وقوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة، وبمعاينة الجثة تبين أنها مصابة بطعنة بالصدر والبطن، ومن خلال البحث عن هوية الجثة تبين أنها لـ"ع.ع.ز"، 18 سنة، نجار، ويقيم في منطقة تقسيم 4، دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، فيما حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.