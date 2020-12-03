أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون بكين 2020، إلغاء نسخة هذا العام من الماراثون، في إطار إجراءات احتواء انتشار فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).
وذكرت اللجنة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن الماراثون يعقد سنويا خلال الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر، ولكن بسبب تداعيات وباء "كورونا" لا يمكن تنظيم نسخة هذا العام.
وأشارت اللجنة إلى أن إلغاء تنظيم الماراثون هذا العام هو الأول من نوعه في تاريخه الممتد لنحو 40 عاما.
الصين تقرر إلغاء ماراثون بكين للمرة الأولى فى التاريخ بسبب "كورونا"الخميس، 03 ديسمبر 2020 09:13 ص
ماراثون - أرشيفية
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أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون بكين 2020، إلغاء نسخة هذا العام من الماراثون، في إطار إجراءات احتواء انتشار فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).
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