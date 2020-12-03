الصين تستكمل جمع عينات من سطح القمر قبل الموعد المحدد

قالت وكالة الفضاء الصينية اليوم الخميس إن المسبار تشانغ آه-5 أتم جمع عينات من صخور القمر وتربته قبل أكثر من يوم من الموعد المقرر في أول مهمة لجمع عينات من القمر منذ السبعينيات.

وخزن المسبار الآلي العينات وسيلتحم الآن مع المركبة المدارية تشانغ آه-5 لرحلة العودة إلى الأرض.

وأطلقت الصين مركبة فضاء آلية في 24 نوفمبر لجلب صخور من القمر في أول محاولة يقوم بها بلد لجمع عينات منذ 1976.

وفي وقت متأخر يوم الثلاثاء نجحت المركبة تشانغ آه-5 في نشر مسباري هبوط وصعود على سطح القمر وكان الهدف هو جمع عينات تزن كيلوجرامين.

وقالت وكالة الفضاء في بيان إن جمع العينات انتهى بعد 19 ساعة دون الإفصاح عن الوزن الكلي لما تم جمعه.

وكانت الصين تعتزم جمع العينات خلال نحو يومين على أن تستغرق البعثة برمتها نحو 23 يوما.

وسيقلع مسبار الصعود من على سطح القمر وعلى متنه العينات وسيلتحم مع مركبة موجودة في الوقت الراهن في مدار حول القمر.

ثم ستنقل العينات إلى كبسولة عودة على متن المركبة المدارية للعودة إلى الأرض.

وإذا نجحت المهمة فسوف تصبح الصين ثالث بلد يجمع عينات قمرية بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

ونفذت الصين أول عملية هبوط على سطح القمر في 2013.