"الصحة" تطلق قوافل العيادات المتنقلة بقرى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

أطلقت مديرية الصحة بالإسماعيلية والهلال الأحمر المصري حملة التوعية وقوافل العيادات المتنقلة لعزبة أبوخروع بمركز ومدينة أبوصوير فى الإسماعيلية، والتي تسهدف 500 أسرة بالمنطق، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتضمنت القافلة عيادات الباطني والأطفال وتنظيم الأسرة والتي تقام على مدار يومين وتستهدف القري والمناطق المحرومة وتستمر لمدة 6 شهور حتي تجوب كافة قطاعات المحافظة وتوابعها، كما يتم صرف العلاج بالمجان، وكان قد تم أطلاق القافلة الأولى بقرية أبوضفيلة مركز القنطرة غرب والتي تم الكشف على 479 مواطن وصرف العلاج بالمجان .

وتأتى الحملة ستمرارًا لحملة 100 مليون صحة التي أطلقها رئيس الجمهورية للأمراض المزمنة يتم الكشف على السكر والضغط وتحويل الحالات التي يتم أكتشافها إلي مراكز الإحالة بالصحة لمتابعتها، كما تقوم الحملة علي التوعية بإتباع أهم الإرشادات الطبية بدءً من التباعد الإجتماعي وصولاً إلى اتباع كافة إرشادات النظافة العامة والتطهير والتعقيم المتواصل.

ومن جهته أكد محافظ الإسماعيلية على دعم المحافظة الكامل موضحًا الدور الهام الذى تقوم به الصحة والهلال الأحمر في الوقت الراهن لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وأشاد بالجهد المبذول للوصول الى مستحقي الخدمة على أرض الواقع.