وأضاف الرئيس النمساوي "من المهم جدًا أن نستمر جميعًا في الالتزام بقواعد كورونا خاصة غسل اليدين والحفاظ على مسافة التباعد وارتداء حماية للفم والأنف والتهوية جيدًا اضافة الى المشاركة الطوعية فى الفحوصات الطبية ".



ولفت إلى أن تعاون المواطنين يمكن أن يساهم فى القضاء على الفيروس بشكل حاسم ونهائي معتبرا ان الفحوصات الجماعية سوف تسهل عملية تتبع مصادر العدوى، بشكل موثوق وتساعد فى تكثيف جهود الوقاية واتخاذ كافة التدابير اللازمة .