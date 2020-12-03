اليوم السابع
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الرئيس اللبناني يوقع قانونا لتعويض ضحايا تفجير مرفأ بيروت

الخميس، 03 ديسمبر 2020 02:06 م
الرئيس اللبناني يوقع قانونا لتعويض ضحايا تفجير مرفأ بيروت الرئيس اللبنانى ميشال عون
وكالات

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وقع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس، قانونا يرمي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت.
 
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام " اليوم أن القانون يمكن الذين أصيبوا بإعاقة جراء الانفجار من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية.
 
وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب ودمار هائل في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.
 
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز المصارف للودائع وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعدم ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية التي عبروا عنها بالاحتجاجات الشعبية.

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