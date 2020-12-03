الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكى السعودى فى بيان اليوم الخميس، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أداء الصلاة عليها اليوم الموافق 18 / 4 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.
الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيزالخميس، 03 ديسمبر 2020 11:43 ص
السعودية
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