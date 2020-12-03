اليوم السابع
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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:43 ص
الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز السعودية
وكالات

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أعلن الديوان الملكى السعودى فى بيان اليوم الخميس، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود،  مشيرا إلى أداء الصلاة عليها اليوم الموافق 18 / 4 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.
 
 
 
 

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اخبار السعودية

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