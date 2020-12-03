الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز

وكالات

أعلن الديوان الملكى السعودى فى بيان اليوم الخميس، وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أداء الصلاة عليها اليوم الموافق 18 / 4 / 1442هـ ، في مدينة الرياض.