اليوم السابع
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الدفاع الروسية ترصد 36 انتهاكا للهدنة بسوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 12:30 م
الدفاع الروسية ترصد 36 انتهاكا للهدنة بسوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 36 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات حلب (2) واللاذقية (18) وإدلب (16). 
وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم /الخميس/ أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 8 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي في اللجنة لم يؤكد هذه الانتهاكات المسجلة من قبل الجانب التركي. 
وأضاف بيان الدفاع الروسية أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ بشكل عام في سوريا 2648 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4597.4 طن.
 


سوريا

وزارة الدفاع الروسية

الهدنة فى سوريا

انتهاكات الهدنة فى سوريا

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