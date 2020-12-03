الثلوج تغطى طرقات كرواتيا والسكان يزيلون جليدا أغلق أبواب المنازل.. فيديو

كتب محمد شعلان

شهدت بعض المناطق فى كرواتيا تساقطا كثيفا للثلوج ما أدى إلى الازدحام فى بعض الطرق الرئيسية وعرقلة فى حركة المرور، وأظهرت لقطات فيديو نقلتها شبكة روسيا اليوم، شاحنات تسير ببطء على طرق العاصمة الكرواتية خوفا من الاصطدام بسبب سوء الطقس، بينما يقوم عمال بإزاحة الثلوج إلى جانبى الطريق، فضلا عن ظهور السكان وهم يزيلون الثلوج من أمام أبواب المنازل التى غطتها الثلوج.

شهدت بعض المناطق في كرواتيا تساقط كثيف للثلوج ما أدى إلى الازدحام في بعض الطرق الرئيسية هناك. pic.twitter.com/CyeQk9JLbu — RTARABIC (@RTarabic) December 2, 2020

ودخلت دول أوروبا موسم الطقس الشتوى الذى تصاحبه الثلوج فى الكثير من دول أوروبا، وأدى تساقط الثلوج فى بلغاريا مبكرا هذا العام لإفساد فرحة المواطنين، والاستعدادات للاحتفال بأعياد الميلاد، حيث تساقطت الثلوج على العاصمة البلغارية صوفيا بكثرة هذه الأيام، واكتست الجبال باللون الأبيض إضافة على كونها أفضل جبال أوروبا الخلابة جاذبية تمتد من جبال الألب إلى القوقاز.



عمال يزيلون الثلوج عن ابواب البيوت



الثلوج تغطى الطرقات فى كرواتيا

وخلال فصل الشتاء، يتم تغطية جبال الألب معظمها بالثلج، مما يشكل طبقة بيضاء رائعة تغطى جميع أنحاء البلاد، وذلك على الرغم من أن العاصمة صوفيا تضم أهم منتجعات التزلج مثل بوروفيتس، بانسكو، فيتوشا أو دوبرينيشت.

وتعد بلغاريا غنية بالتراث، بها العديد من المتاحف العتيقة، والمعارض الفنية، كما يوجد بها بعض صالات العرض، والمتاحف ذات الشهرة العالمية، و التى تبقى مفتوحة لحسن الحظ فى بلغاريا فى فصل الشتاء مثل معرض الفن الوطنى، ومتحف تاريخ صوفيا، و كذلك متحف Muzeiko هو متحف تفاعلى رائع للأطفال، والذى يعرف أيضًا بأنه أكبر مركز للعلوم فى البلقان تتميز بأميال من المنحدرات الثلجية، والظروف المثالية للتزلج، والتزحلق على الجليد.