اليوم السابع
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الأقصر تستضيف ورشة عمل لتدريب النحالين فى صعيد مصر على تربية ملكات النحل

الخميس، 03 ديسمبر 2020 06:29 م
الأقصر تستضيف ورشة عمل لتدريب النحالين فى صعيد مصر على تربية ملكات النحل ورشة عمل لتدريب النحالين فى صعيد مصر
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد بمحافظة الأقصر تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، ورشة عمل لمشروع PLANT-B، والتى شاركت فيها هيئة البريما ومركز البحوث الزراعية لتدريب «النحالين» فى صعيد مصر، وذلك تحت عنوان «تربية ملكات نحل العسل والأهمية الاقتصادية للنحل» بالأقصر.

وحضر المؤتمر اللواء دكتور عماد ابو العزائم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر نائبا عن محافظ الأقصر، والدكتور هاشم محمد نائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور احمد عبد المجيد مدير معهد وقاية النباتات، وعدد من علماء بحوث النحل فى مصر.

ومن جانبها شرحت مديرة المشروع الدكتورة سعاد شعيرة الأستاذة بقسم المكافحة الحيوية، أهداف المشروع ومنها التعريف بالتنمية الاقتصادية للنحل، وزيادة كفاءة النحال المصرى فى تربية النحل بالإضافة إلى المعوقات التى تواجه تربية النحل فى صعيد مصر وكيفية مواجهتها.

كما أوضح اللواء دكتور عماد ابو العزائم، أن محافظة الأقصر تدعم كل المؤتمرات العلمية التى تقام فى الأقصر مضيفا أن المحافظة مستعدة لمساعدة الشباب المتقدمين لإقامة مشروعات زراعية وخاصة فى صناعة نحل العسل لأن محافظة الأقصر تمتاز بالتنوع النباتى لجوها الدافئ.

واختتمت الورشة بعقد عدد من المحاضرات من علماء مركز البحوث الزراعية بقسم النحل وتعليم النحالين تربية ملكات النحل ومقاومة أمراض وافات النحل باستخدام طرق المكافحة المتكاملة التى تهدف إلى تحقيق منتج صحى أمن خالى من متبقيات المبيدات، حيث تضمن اللقاء زيارة حقلية وتدريب عملى للمربين وجولة سياحية.

ورشة عمل لتدريب النحالين فى صعيد مصر (1)
 
ورشة عمل لتدريب النحالين فى صعيد مصر (2)
 
ورشة عمل لتدريب النحالين فى صعيد مصر (3)

الاقصر

ورشة لتدريب النحالين بالاقصر

اخبار الاقصر

تربية ملكات النحل

اخبار المحافظات

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