الادعاء اليابانى يسعى لاستجواب رئيس الوزراء السابق آبي فى قضية تمويل

ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الخميس أن ممثلي ادعاء طلبوا من رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الإدلاء بأقواله طواعية في قضية ضد سكرتيره تتعلق بتمويلات سياسية غير معلنة تشمل ما يصل إلى 40 مليون ين (382848 دولارا).

ويواجه آبي الذي تنحى عن منصبه لأسباب صحية في سبتمبر انتقادات بعدما صرحت مصادر للإعلام بأن مكتبه ساهم في تغطية تكاليف حفلات عشاء لأنصاره في انتهاك محتمل لقوانين التمويل يتعارض مع نفي أبي الشديد أمام البرلمان في العام الماضي.

كما تنذر هذه الفضيحة أيضا بتورط رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا الذي كان ينظر له على نطاق واسع على أنه الذراع اليمنى لآبي خلال فترة حكمه ودافع عنه في البرلمان.

وقالت صحيفة يوميوري شيمبون نقلا عن سكرتير آبي إنه أبلغ المحققين بأن الدخل والمصروفات "كان ينبغي أن تدرج في تقرير التمويل السياسي" على الرغم من أنه "جرت العادة على عدم فعل ذلك".

وذكرت وسائل إعلام اليوم الخميس أن ممثلي ادعاء في طوكيو طلبوا من آبي الإدلاء بأقواله طواعية في هذا الشأن.

ولم يرد مكتب آبي حتى الآن على طلبات للتعقيب على التقريرين فيما ذكرت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في طوكيو أنها ليس لديها علم بالتطورات، مضيفة أن المكتب لا يصدر أي إعلانات في أي قضية لا تزال قيد التحقيق.