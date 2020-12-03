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الإمارات تستعد للوصول للمريخ العام المقبل مع بداية دخول عامها الـ50

الخميس، 03 ديسمبر 2020 04:51 م
الإمارات تستعد للوصول للمريخ العام المقبل مع بداية دخول عامها الـ50 مسبار الأمل
كتب هيثم سلامة

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تستعد دولة الإمارات العربية بسواعد أبنائها الدخول إلى الفضاء العام المقبل، حيث من المتوقع أن يصل مسبار الأمل الإماراتى لكوكب المريخ فى رحلته التى بقى منها 135 مليون كم فى 9 فبراير 2021. 

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى ذكرى اليوم الوطنى الـ49 لدولة الإمارات، فخره واعتزازه بما حققته الإمارات خلال العقود الماضية.

وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر: "مع بداية عام الخمسين لدولتنا.. نستذكر  بتقدير وعرفان الجهود المباركة للآباء المؤسسين.. نمضي على نهجهم بعزيمة قوية وإرادة صلبة.. مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات، وطاقات بشرية هي أغلى ثرواتنا وأهمها ..وخطط طموحة لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا".

وأوضح الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة سابقة، عبر تويتر: "شهدت وإخواني حكام الإمارات الاحتفال الرسمى باليوم الوطني الـ 49 تحت شعار "غرس  الاتحاد" .. إنجازات حضارية ، إنسانية واقتصادية جسدت غرس المؤسسين رحمهم الله.. فرحتنا كبيرة بهذا اليوم .. وبعون الله تبقى بلادنا دائما فى عز وخير وأمان وتقدم".  

كما نشر الشيخ محمد بن راشد، صورة من مسبار الأمل الإماراتى، عبر حسابها موقع تويتر، قائلاً :" صورة من مسبار الأمل الإماراتي اليوم لكوكب المريخ في رحلته التي بقي منها ١٣٥ مليون كم ... موعد وصولنا ٩ فبراير ٢٠٢١".

محمد بن راشد عبر تويتر
محمد بن راشد عبر تويتر

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتفلت باليوم الوطني الـ49، أمس وعلى الرغم من التحديات التي فرضها تفشى جائحة " كوفيد - 19" حول العالم خلال العام 2020، إلا أن الإمارات نجحت فى تحقيق العديد من الإنجازات والتحولات الكبرى.

وتزينت مجموعة من أشهر المبانى والصروح المعمارية فى مختلف أنحاء دولة الإمارات بأضواء وصور وشعارات مستوحاة من احتفال "غرس الاتحاد" احتفالًا باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات بالإضافة إلى العروض ضوئية مبهرة على واجهات مجموعة من أشهر المبانى والصروح المعمارية في دولة الإمارات، مثل جسر الشيخ زايد في أبوظبي، ومبنى قصر الإمارات، وجامعة محمد الخامس أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين.

 


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