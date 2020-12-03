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الأقصر تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم بعروض مجانية للصوت والضوء.. صور

الخميس، 03 ديسمبر 2020 10:24 م
الأقصر تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم بعروض مجانية للصوت والضوء.. صور جانب من الحفل
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة الموافق 3 ديسمبر من خلال استضافة ذوى القدرات الخاصة فى عرض للصوت والضوء باللغة العربية بمعابد الكرنك بالأقصر، وذلك فى إطار اهتمام شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بالمشاركة المجتمعية وتحقيقاً لمبدأ التثقيف والترفيه حق للجميع.

شهد فعاليات الاحتفال، حضور كل من الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، واللواء عماد أبو العزائم ، سكرتير مساعد محافظة الأقصر نائبا عن محافظ الأقصر، وحاتم محمد الصغير مدير عام الصوت والضوء بالكرنك، والدكتور مصطفى الصغير مدير عام الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، وأحمد أبو عارف ممثلاً عن التربية الخاصة، ومحمد رمضان مدير عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح حاتم الصغير، أنه للسنة الثالثة على التوالى تنظم شركة مصر للصوت والضوء برئاسة محمد عبد العزيز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، احتفالاتها باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال عروض الصوت والضوء فى مناطق الكرنك والهرم وادفو وفيلة وأبو سمبل.

جانب من الحفل (1)
 
جانب من الحفل (2)
 
جانب من الحفل (3)
 
جانب من الحفل (4)
 
جانب من الحفل (5)
 
جانب من الحفل (6)
 
جانب من الحفل (7)
 
جانب من الحفل (8)

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اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة

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الصوت والضوء بالاقصر

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