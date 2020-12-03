الأقصر تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم بعروض مجانية للصوت والضوء.. صور

شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة الموافق 3 ديسمبر من خلال استضافة ذوى القدرات الخاصة فى عرض للصوت والضوء باللغة العربية بمعابد الكرنك بالأقصر، وذلك فى إطار اهتمام شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بالمشاركة المجتمعية وتحقيقاً لمبدأ التثقيف والترفيه حق للجميع.
شهد فعاليات الاحتفال، حضور كل من الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، واللواء عماد أبو العزائم ، سكرتير مساعد محافظة الأقصر نائبا عن محافظ الأقصر، وحاتم محمد الصغير مدير عام الصوت والضوء بالكرنك، والدكتور مصطفى الصغير مدير عام الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش، وأحمد أبو عارف ممثلاً عن التربية الخاصة، ومحمد رمضان مدير عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي.
ومن جانبه، أوضح حاتم الصغير، أنه للسنة الثالثة على التوالى تنظم شركة مصر للصوت والضوء برئاسة محمد عبد العزيز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، احتفالاتها باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال عروض الصوت والضوء فى مناطق الكرنك والهرم وادفو وفيلة وأبو سمبل.
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