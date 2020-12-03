الأجهزة التنفيذية والأمنيه بالشرقية تشن حملات للتأكد من غلق المحال التجارية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت الأجهزة التنفيذية و الأمنيه بالشرقية بجولات مكوكية بالشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام المحال بمواعيد غلق المحال التجارية التى قررها رئيس مجلس الوزراء، والتى بدأ تطبيقها أمس الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الإنضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني للتأكد من مواعيد غلق المحلات التجارية والورش والكافيهات والمولات شتاءا بدءا من الساعه 10مساءا وحتي الساعه 7صباحا، والتأكد من التزام أصحاب تلك المحلات بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذآ لتعليمات المحافظ ، شنت الأجهزة التنفيذية والأمنيه حملات علي المحال التجارية والورش والكافيهات والمولات بمراكز ( الزقازيق / بلبيس/ ديرب نجم / فاقوس/ القرين/ مشتول السوق/ الحسينية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن مواعيد تنظيم فتح وغلق المحال التجارية طبقا لقرار وزير التنمية المحلية كالآتي : المادة الأولي ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً "صيفاً" والعاشرة مساءً "شتاءً" على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل "صيفاً" والساعة الحادية عشر مساءً "شتاءً".

فيما نصت المادة الثانية على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء.

ووفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وفقاً للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

ووفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.