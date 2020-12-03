استخراج جثة سيدة من أسفل العقار المنهار بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية جثه سادسة من قاطني العقار المنهار من منطقة محرم بك وهى سمية محمد جمعه، كما فقد أحد رجال الحماية وعيه من جراء عمليات البحث عن الضحايا أسفل أنقاض العقار المنهار.

وكانت قوات الحماية المدنية، قد انتشلت جثة هايدى محمد عليوة، ومجدى النمر والد الشاب الذى انتشلت جثته قبل ذلك أحمد مجدى النمر 29 عام، وكان قد انتشلت جثه بسنت محمود 28سنة وأحمد ومحمودعبدالعزيز وجارى البحث المفقودين.

وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع العقار المنهار الكائن بـ 16شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك بنطاق حي وسط، وهو عقار قديم مأهول بالسكان والمكون من دور أرضي وثلاث أدوار وصادر له 3قرارات ترميم منذ عام 2000، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافط واللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء علاء يوسف رئيس الحي.

وعلى الفور كلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالمنطقة، لاستخراج قاطني العقار من تحت الانقاض، والذي اتضح من التقرير الأولى وجود اسرتين بالعقار.

وأشار المحافظ أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقارين وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين .