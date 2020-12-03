اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة انفجار مستودع فى مدينة بريستول البريطانية إلى 4 قتلى

الخميس، 03 ديسمبر 2020 07:35 م
ارتفاع حصيلة انفجار مستودع فى مدينة بريستول البريطانية إلى 4 قتلى موقع الحادث
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن ارتفاع حصيلة انفجار مستودع بمصفاة لتكرير مياه الصرف الصحي في مدينة بريستول البريطانية إلى 4 قتلى. وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية بورود تقارير عن سقوط قتيل وإصابات جراء انفجار دوى اليوم الخميس في مستودع قرب مدينة بريستول.

وسجلت كاميرا مراقبة أمام محطة وقود للسيارات فى مدينة كامبريدج فى المملكة المتحدة البريطانية، لحظة حدوث انفجار ضخم دمر شاحنة ضخمة بالقرب من محطة بنزين في كامبريدج، وأظهرت لقطات فيديو اشتراك أكثر من 20 من رجال الإطفاء يقومون بإطفاء الحريق الذي دمر الشاحنة، بينما تصعد ألسنة اللهب على ارتفاع أكثر من 50 قدما في السماء.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه قد حضر رجال الإطفاء من خمس محطات يرتدون أجهزة التنفس، إلى مكان الحريق، وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء: "حضر الحادث أكثر من 20 من رجال الإطفاء، بما في ذلك أطقم من هانتينغدون وبابورث وجاملينجاي وكامبريدج ورامسي، بما في ذلك شركة نقل المياه".


بريستول

بريطانيا

انفجار بريستول

مدينة بريستول

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