اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابة فلسطينيين بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

الخميس، 03 ديسمبر 2020 09:10 ص
إصابة فلسطينيين بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات اختناق، عقب مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف شرق المدينة، لأداء طقوس دينية، بحماية قوات الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، أسفرت عن إصابة عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق.


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فلسطين

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نابلس

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