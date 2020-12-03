إصابة فلسطينيين بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات اختناق، عقب مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف شرق المدينة، لأداء طقوس دينية، بحماية قوات الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، أسفرت عن إصابة عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق.
إصابة فلسطينيين بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلالالخميس، 03 ديسمبر 2020 09:10 ص
الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات اختناق، عقب مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربيةالأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:56 ص
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربيةالثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 12:08 م
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 موطنًا من الضفة بينهم أسرى محررونالإثنين، 30 نوفمبر 2020 10:51 ص
الاحتلال الاسرائيلي يهدم درجا يؤدي لأحد أبواب المسجد الأقصىالأحد، 29 نوفمبر 2020 12:51 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة