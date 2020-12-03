إصابة شابين فى حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى بقنا‎

قنا صابر سعيد

أصيب شخصان، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى الشهيد باسم فكرى بمركز قوص، جنوبى قنا، وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية، أعلى كوبرى باسم فكري، بمركز قوص، وإصابة شابين.

وتبين من الفحص، أن الحادث أسفر عن إصابة محمد .أ.م، 33 عاما، باشتباه كسر بفقرات الظهر، ومحمود .ع.م، 35 عاما، بكسر بالركبة اليسرى، وتم نقل المصابين لمستشفى قوص، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.