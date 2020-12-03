إسرائيل تسجل 1523 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 339 ألفًا و939 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أنه تم إجراء فحوصات طبية على 60 ألف شخص وجاءت نسبة 2ر2% منها نتيجتها إيجابية.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسرائيل بلغ 2883 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة في آخر 24 ساعة، فيما ما يزال هناك 267 مصابًا في حالة خطرة.
إسرائيل تسجل 1523 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا خلال 24 ساعةالخميس، 03 ديسمبر 2020 01:26 م
كورونا فى إسرائيل - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 339 ألفًا و939 حالة.
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