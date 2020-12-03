إسرائيل تسجل 1523 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 339 ألفًا و939 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أنه تم إجراء فحوصات طبية على 60 ألف شخص وجاءت نسبة 2ر2% منها نتيجتها إيجابية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسرائيل بلغ 2883 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة في آخر 24 ساعة، فيما ما يزال هناك 267 مصابًا في حالة خطرة.