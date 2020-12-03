إسرائيل تحذر من تهديدات إيرانية لمصالحها ومواطنيها فى الخارج

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن إسرائيل أصدرت تحذيرا من تهديدات إيرانية لمصالحها ومواطنيها فى الخارج.

واتهم محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران، اليوم الخميس، إسرائيل باغتيال الخبير النووي فخري زادة، "أبو القنبلة النووية الإيراني".

وقال ظريف، إن طهران لن تعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع الغرب، داعيا واشنطن لإظهار حسن النية من خلال العودة إلى الاتفاق النووى، ومن ثم ستمتثل طهران للاتفاق بالكامل، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وأشار وزير خارجية إيران، إلى أن طهران مستعدة للتعاون مع جميع جيرانها لتحقيق السلام في المنطقة، بحسب قوله.