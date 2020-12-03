اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل تحذر من تهديدات إيرانية لمصالحها ومواطنيها فى الخارج

الخميس، 03 ديسمبر 2020 10:10 م
إسرائيل تحذر من تهديدات إيرانية لمصالحها ومواطنيها فى الخارج نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن إسرائيل أصدرت تحذيرا من تهديدات إيرانية لمصالحها ومواطنيها فى الخارج.

 

واتهم محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران، اليوم الخميس، إسرائيل باغتيال الخبير النووي فخري زادة، "أبو القنبلة النووية الإيراني".

 

وقال ظريف، إن طهران لن تعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع الغرب، داعيا واشنطن لإظهار حسن النية من خلال العودة إلى الاتفاق النووى، ومن ثم ستمتثل طهران للاتفاق بالكامل، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

 

وأشار وزير خارجية إيران، إلى أن طهران مستعدة للتعاون مع جميع جيرانها لتحقيق السلام في المنطقة، بحسب قوله.


ايران

اسرائيل

اخبار عاجلة

اخبار عالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الدفاع يقلب طاولة الحكومة على رأس نتنياهو.. بانى جانتس يهدد بالتصويت لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة.. ويتهم رئيس الوزراء بالكذب على الإسرائيليين.. وعدم تمرير الميزانية القشة التى قسمت ظهر الائتلاف

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 03:45 م

نتنياهو يؤكد العمل على توطيد العلاقات مع البحرين في كافة المجالات.. فيديو

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 01:07 م

ابن نتنياهو يشبه المتظاهرين المطالبين بإقالة والده بتنظيم داعش الإرهابى

الأحد، 29 نوفمبر 2020 06:28 م

نتنياهو يمتنع عن التعليق على مقتل عالم نووى إيراني ومستشار خامنئي يتوعد بالرد

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 05:21 م

رفض تمرير ميزانية 2021 يفجر الأوضاع فى إسرائيل.. نتنياهو يهدد بحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة بعد تعنت وزير الدفاع ومطالبته برفع ميزانية الجيش.. واستطلاع للرأى : نصف الإسرائيليين يريدون انتخابات مبكرة

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 01:03 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة