إزالة المطبات الهوائية بقرية أسمنت على طريق الخارجة فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد عن الانتهاء من رصف منطقة المطبات الهوائية بالطريق السريع بقرية أسمنت بعد إزالة هذه المطبات والتي كانت من أهم أسباب تكرار الحوادث بهذه المنطقة حيث جرت إزالتها وتسوية منسوب الطريق إعادة رصفه، وذلك في إطار تنفيذ خطة الاحلال والتطوير التي تشمل المركز والقرى التابعة له وفقا لجدول زمني يجري تنفيذه.

وفي سياق متصل تستكمل الوحدة المحلية لمركز الخارجة ، تنفيذ مشروع تجميل مدخل واحة الخارجة من الجهة الشمالية بالطريق الواصل مع مدينة أسيوط. وأوضح المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي، أن تنفيذ المشروع يجري على عدة مراحل بدأت فعليًا من خلال توصيل خط مياه وزراعة أشجار الزينة بجوار الممشى شمال المدينة وإعداد وزراعة مسطحات خضراء.

وأضاف رئيس مركز الخارجة، أن أعمال التطوير تأتي في إطار توجيهات محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، على ضرورة تفعيل الارتقاء بمستوى الخدمات على مستوى المحافظة، حفاظًا على الصالح العام. وأشار الطماوي، إلى تكليف مسئولي تنفيذ المشروع بسرعة إنجاز كافة أعمال التطوير، وتكثيف أعمال النظافة، والذي يأتي في إطار تحسين المظهر الحضاري والجمالي الذي يليق بمدينة الخارجة ومواطنيها، وزوارها.