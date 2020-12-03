اليوم السابع
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أمريكا تفرض قيودا على سفر أعضاء الحزب الشيوعى الصينى إليها

الخميس، 03 ديسمبر 2020 09:25 ص
أمريكا تفرض قيودا على سفر أعضاء الحزب الشيوعى الصينى إليها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الخميس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت قواعد جديدة تفرض قيودا على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن السياسة الجديدة تحدد شهرا كحد أقصى لصلاحية تأشيرات السفر لأعضاء الحزب وعائلاتهم والدخول مرة واحدة فقط.

وكانت قد قالت بكين إن أي حظر سفر تفرضه الولايات المتحدة على أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم في الصين سيكون عبثيا وإن مثل هذه الخطوة سترقى إلى معارضة واشنطن لجميع سكان الصين.

 
 

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