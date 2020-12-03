اليوم السابع
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الخميس، 03 ديسمبر 2020 09:29 ص
خالد صلاح
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ألمانيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة

الخميس، 03 ديسمبر 2020 09:05 ص
ألمانيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة كورونا فى ألمانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى مليون و106 آلاف و789 حالة، بعد تسجيل 22 ألفا و46 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد المعهد - حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم /الخميس/ - بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 17 ألفا و602 حالة بعد تسجيل 479 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
من جانبها .. أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمديد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد حتى 10 يناير المقبل، مشيرة إلى أن الأمور ستبقى على حالها دون تغيير.


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