وكيل صحة الغربية يتفقد مركز صيانة الأجهزة والمركبات.. صور

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية يرافقه عبد الله الجبالى عضو إدارة التفتيش المالى والإدارى مركز صيانة الأجهزة والمركبات، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها ومعرفه أوجه القصور وتلافى السلبيات .

ووجه مدير مركز صيانة الأجهزة والمركبات بالمتابعة والصيانة المستمرة، والالتزام بالمهام الوظيفية والالتزام بالعمل والمواعيد الرسمية، وشدد على ضرورة صيانة الأجهزة والتكيفات الدورية بالمستشفيات، والمتابعة الدورية، وتحسين الخدمات المقدمة.



جانب من الجولة