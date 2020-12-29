اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة الغربية يتفقد مركز صيانة الأجهزة والمركبات.. صور

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:40 م
وكيل صحة الغربية يتفقد مركز صيانة الأجهزة والمركبات.. صور الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة الغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية يرافقه عبد الله الجبالى عضو إدارة التفتيش المالى والإدارى مركز صيانة الأجهزة والمركبات، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها ومعرفه أوجه القصور وتلافى السلبيات .

ووجه مدير مركز صيانة الأجهزة والمركبات بالمتابعة والصيانة المستمرة، والالتزام بالمهام الوظيفية والالتزام بالعمل والمواعيد الرسمية، وشدد على ضرورة صيانة الأجهزة والتكيفات الدورية بالمستشفيات، والمتابعة الدورية، وتحسين الخدمات المقدمة.

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

وكيل صحة الغربية يتفقد الأجهزة والمركبات
وكيل صحة الغربية يتفقد الأجهزة والمركبات

 


اخبار مصر اليوم

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

صحة الغربية

وكيل صحة الغربية

الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة