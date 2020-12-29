اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يشهد فعاليات برنامج "هى تقود" لطالبات التعليم الفنى

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 04:28 م
وكيل تعليم الإسماعيلية يشهد فعاليات برنامج "هى تقود" لطالبات التعليم الفنى طة عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طة عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء أول فاعليات برنامج طالبات التعليم الفنى "فرصتك" تحت عنوان "هى تقود" بمدرسة البنات الثانوية الصناعية الكهربية وبحضور ممثلى البرنامج وإبراهيم كراوية، مدير التعليم الفني.

وقال طة عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن هذا البرنامج يتم تطبيقه من خلال برتوكول بين مؤسسة شباب القادة ووزارة التربية والتعليم وقد وقع الاختيار على محافظتين هما الاسماعيلية والقاهرة وهو مايعد إنجازا يحسب لتعليم الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهتم بطالبات التعليم الفنى اللاتى يمتلكن أفكارًا لمشروعات تحتاج إلى التطوير وإظهارها للمجتمع وتحويل هذة الأفكار للنجاح على أرض الواقع.

وتابع "عجلان"، أن هذا البرنامج يقوم بتنمية مهارات الطالبات الشخصية والعملية وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الخاص والحكومى المتبنى لمشروعاتهم وايضا الإعلام الذى يسلط الاضواء عليهم مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن 4 مراحل وهى الاختيار والتدريب والإعداد والتحضير وأخيرًا مرحلة المسابقة النهائية والمؤتمر الختامى للبرنامج.

كان طة عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، قد قام بتفقد أقسام المدرسة وشدد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بصورة كاملة وفى مقدمتها ارتداء الكمامات لطلاب المدرسة والمعلمين إلى جانب التباعد حيث تم إقامة ندوة تعريفية عن البرنامج بالمكتبة الخاصة بالمدرسة.

 

3fd27805-8d45-40e1-bb0d-c2150922bb34
 

 

af94d6ae-f23d-4856-a7fd-9f46c61fccae
 

 

 


برنامج هى تقود

طالبات التعليم الفني

التعليم الفنى

طه عجلان

تعليم الاسماعيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة