وكيل تعليم الإسماعيلية يشهد فعاليات برنامج "هى تقود" لطالبات التعليم الفنى

الإسماعيلية - السيد فلاح

شهد طة عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء أول فاعليات برنامج طالبات التعليم الفنى "فرصتك" تحت عنوان "هى تقود" بمدرسة البنات الثانوية الصناعية الكهربية وبحضور ممثلى البرنامج وإبراهيم كراوية، مدير التعليم الفني.

وقال طة عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن هذا البرنامج يتم تطبيقه من خلال برتوكول بين مؤسسة شباب القادة ووزارة التربية والتعليم وقد وقع الاختيار على محافظتين هما الاسماعيلية والقاهرة وهو مايعد إنجازا يحسب لتعليم الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهتم بطالبات التعليم الفنى اللاتى يمتلكن أفكارًا لمشروعات تحتاج إلى التطوير وإظهارها للمجتمع وتحويل هذة الأفكار للنجاح على أرض الواقع.

وتابع "عجلان"، أن هذا البرنامج يقوم بتنمية مهارات الطالبات الشخصية والعملية وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الخاص والحكومى المتبنى لمشروعاتهم وايضا الإعلام الذى يسلط الاضواء عليهم مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن 4 مراحل وهى الاختيار والتدريب والإعداد والتحضير وأخيرًا مرحلة المسابقة النهائية والمؤتمر الختامى للبرنامج.

كان طة عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، قد قام بتفقد أقسام المدرسة وشدد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بصورة كاملة وفى مقدمتها ارتداء الكمامات لطلاب المدرسة والمعلمين إلى جانب التباعد حيث تم إقامة ندوة تعريفية عن البرنامج بالمكتبة الخاصة بالمدرسة.