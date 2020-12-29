وفاة رئيس نادى قضاة قنا متأثرا بإصابته بكورونا‎

توفى المستشار محمد أحمد مصطفى، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس نادى قضاة قنا، اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى قفط التعليمى للعزل جنوب محافظة قنا.

وكان قد تعرض المستشار محمد مصطفى، للإصابة بفيروس كورونا، وتم تحويله من مستشفى الحميات إلى العزل بقفط، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعى بأحد غرف العناية المركزة ولكنه توفى صباح اليوم.

وقال مصدر بصحة قنا لـ"اليوم السابع"، إن المستشار كان يعانى من مرضى الضغط والسكر وزراعة الكبد منذ سنوات مما إلى تدهور حالته الصحية إثر تعرضه للإصابة بكورونا.

وأكد أن الطاقم الطبى فى مستشفى قفط التعليمى بذل كل ما فى جهده لإسعاف المريض بداية من منحة الأدوية المتبعة ببروتوكول وزارة الصحة.