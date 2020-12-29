وزير القوى العاملة فى الشرقية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية

الشرقية - إيمان مهنى

إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،محمد سعفان وزير القوى العاملة بمكتبة بديوان عام المحافظة، فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمستشار مدحت الغمراوى وكيل وزارة القوى العاملة و أحمد عبدالهادى وكيل مديرية القوى العاملة.

تأتى هذه الزياره فى إطار متابعة وزارة القوى العاملة تنفيذ الإجراءات الوقائية وإتخاذ كافة التدابير داخل المنشآت الحكومية وكذلك المناطق الصناعية والإستثمارية كثيفة العمالة والتى تشهد وجود عدد كبير من المصانع الإنتاجية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا فى موجته الثانية والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين.

أشاد محمد سعفان وزير القوى العاملة بمجهودات المحافظة فى رعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب فى شركات القطاع الخاص ، وكذلك المتابعة المستمرة لإنتظام سير العمل داخل المصانع والشركات الخاصة للتأكد من إلتزامها بإتباع إشتراطات السلامة والصحة المهنية لخلق بيئة عمل آمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية إستمرار متابعة الجهاز التنفيذى لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية التجارية بنطاق المحافظة لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مشيراً إلى أن هناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر بين المحافظة و ممثلى جمعيات المستثمرين بالعاشر من رمضان وبلبيس والصالحية الجديدة وبساتين الإسماعيلية لتنظيم ورديات العمل داخل المصانع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين لضمان إستمرار العمل وعدم تعطيل الإنتاج.

كما أشار محافظ الشرقية إلى سعى المحافظة الدوؤب لحصر ومراجعة إعداد العمالة غير المنتظمة وإرسال قاعدة بيانات مجددة بها لوزارة القوى العامله للحفاظ على حقوق هذه الفئة من العاملين وتوفير حياه كريمة لهم.