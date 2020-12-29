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وزير الخارجية الإيرانى: التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة بالمنطقة "مشبوهة"

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 09:18 م
وزير الخارجية الإيرانى: التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة بالمنطقة "مشبوهة" محمد جواد ظريف
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة في المنطقة مشبوهة، مضيفا أنه على واشنطن تحمل عواقب أى "مغامرات محتملة"، وفقا لخبرع اجل لموقع روسيا اليوم.

 

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تصبح رهينة للابتزاز النووى الإيرانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، منذ قليل.

 

وقال مايك بومبيو، إن النظام الإيراني زرع عدم الاستقرار والإرهاب مهددًا الولايات المتحدة وحلفائها.


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