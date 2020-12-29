وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الشرقية تنفيذ مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة

الشرقية - إيمان مهنى

تابع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خطوات تنفيذ مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبه المحافظ وحضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، والدكتورة رشا حسن مديرة ادارة الحفاظ على التراث الحضارى بالديوان العام.

بدأ وزير التنمية المحلية اللقاء بالتأكيد على أن القيادة السياسية تولى اهتماما خاصا بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، لما له من طابع تراثى وتاريخى ودينى ويحمل الخير لمصر ويضعها على خريطة السياحة العالمية، مقدما الشكر لمحافظة الشرقية لاهتمامها لتطوير مسار العائلة المقدسة وسرعة الانتهاء من إنجاز الأعمال بها وإعادة الطابع الجمالى والحضارى للمنطقة.

من جانبه، أوضح محافظ الشرقية، أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطة يُعد من المشروعات القومية الهامة التى توليها المحافظة اهتماما بالغا، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل المنطقة الأثرية وتطوير قاعة العرض لتلائم العرض البانورامى بتقنية ثلاثية الأبعاد وتوفير أماكن الانتظار ورفع كفاءة السور وذلك لإضفاء مظهر جمالى وحضارى عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم واستغلال هذا المعلم السياحى الأثرى فى تعظيم موارد المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه جار استكمال أعمال زراعة النخيل ووضع لافتات إرشادية بالطرق ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمواقع السياحية التى تشتهر بها المحافظة وربطها بنقطة مسار العائلة المقدسة لوضع المحافظة على الخريطة السياحية العالمية .