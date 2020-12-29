وزيرا خارجية تونس والجزائر يبحثان التعاون الثنائى وتداعيات كورونا

بحث عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، هاتفيا اليوم الثلاثاء، مع نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، التعاون المشترك ودفع العلاقات الثنائية وتطويرها.
تطرق الجانبان - بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية - إلى التداعيات السلبية لجائحة كورونا، إلى جانب تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون الثنائي من شأنها التشجيع على بعث مشاريع اقتصادية تحقق منافع مشتركة للبلدين، ومواصلة تنسيق المواقف والتشاور حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وزيرا خارجية تونس والجزائر يبحثان التعاون الثنائى وتداعيات كوروناالثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:30 م
وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم
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بحث عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، هاتفيا اليوم الثلاثاء، مع نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، التعاون المشترك ودفع العلاقات الثنائية وتطويرها.
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