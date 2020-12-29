ورشة عمل لتنمية مهارات معلمي الرياضيات فى أسوان باستخدام الألعاب

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

عقدت مديرية التربية والتعليم بأسوان، ورشة عمل لتنمية مهارات معلمي الرياضيات باستخدام الألعاب التعليمية، بهدف تدريبهم على استخدام الألعاب التعليمية في شرح المنهج الدراسي، وأهمية الألعاب التعليمية ودورها فى خدمة المناهج الدراسية وغرس القيم التربوية الإيجابية فى نفوس الطلاب من خلال تقديم المادة العلمية داخل إطار تربوي ترفيهى ممثل فى الألعاب التعليمية الهادفة التى تركز على فهم الطلاب للمادة بطريقة شيقة وجديدة وجذابة.

وأسفرت الورشة عن أفكار جديدة باستخدام الألعاب الإلكترونية التعليمية وتم خلال الورشة استخدام مواقع تعليمية في الرياضيات، تمهيدا لتشغيل وتطبيق هذه الألعاب من خلال الفصول الافتراضية على المنصات التعليمية.

كما تم التدريب علي تصميم ألعاب تعليمية فى شرح الدروس مثل درس المضلعات لاكتساب الطلاب مهارة التعلم بالاكتشاف، والتمييز بين الخصائص المختلفة لكل مضلع، والتنافس الإيجابى وخلق روح الدافعية بين الطلاب، وإدخال روح المشاركة بينهم، ولتنمية مهارات إجراء العمليات الحسابية بطريقة ممتعة وكسر حاجز الجمود والملل فى التعلم، ولإضفاء متعة التعلم لدي تلاميذ الصفوف الأولي كما تم خلال الورشة تنفيذ أفكار تعليمية جديدة باستخدام الألعاب التعليمية،بهدف تعميم الفكرة على جميع معلمى الرياضيات بمختلف المراحل، لكسر حاجز جمود مادة الرياضيات وصعوبة فهمها لدى معظم الطلاب لما تحويه من قوانين ومعادلات متعددة ومختلفة وافتقادها لعنصر التشويق والإثارة.