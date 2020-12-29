نقابة أطباء كفر الشيخ: لا صحة لإعطاء دواء مغشوش لأستاذ جراحة مصاب بكورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

نفت نقابة أطباء كفر الشيخ فى بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية، ما نشر بأحد المواقع الإخبارية وعدد من صفحات التواصل الاجتماعى، عن تدهور حالة الدكتور حسام جاد، أستاذ جراحة العظام بكلية طب جامعة كفر الشيخ، والمحتجز حالياً داخل قسم العزل بالمستشفى الجامعي، لعلاجه بدواء مغشوش.

وأوضح البيان برئاسة الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، أن أحد المواقع الإخبارية قد نشر أن أستاذ جراحة العظام بكلية الطب قد تدهورت حالته الصحية نتيجة إعطائه دواء مغشوش، وهذا عار من الصحة تماماً.

وتابع البيان أنه بسؤال رئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب بكفر الشيخ، أكد أن الدكتور حسام جاد تحسنت حالته الصحية بصورة ملحوظة، وأن الخبر المنشور عار تماماً من الصحة، كما شدد على أن مستشفى كفر الشيخ الجامعى لا يتعامل مع أى مصادر مجهولة لتوريد الأدوية.

وأهابت نقابة أطباء كفر الشيخ، فى ختام بيانها التوضيحي، بكل المواقع الإخبارية استقاء المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعى والمصادر المجهولة وغير الرسمية، داعيةً أن يحمى الله مصر وشعبها من كل سوء .

يذكر أن الدكتور حسام جاد، مدرس مساعد جراحات العظام والعمود الفقرى بكلية طب جامعة كفر الشيخ وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وتم حجزهما بعزل المستشفى الجامعي، وترددت أنباء على بعض مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية بتدهور حالته الصحية، نتيجة علاجه بدواء مغشوش، وهو الأمر الذى نفته إدارة المستشفى ونقابة الأطباء بكفر الشيخ.