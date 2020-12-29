اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:53 م
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نائب محافظ الأقصر يوجه بتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القرنة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 05:25 م
نائب محافظ الأقصر يوجه بتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القرنة جانب من الجولة
الأقصر - أحمد مرعى

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تفقد نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيرى، اليوم الثلاثاء، مستشفى القرنة المركزى بمدينة القرنة، لمتابعة انتظام العمل بالمستشفى ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

ووجه نائب المحافظ، خلال الجولة بتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشددا على ضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض وتنفيذ الإجراءات المتبعة فى استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

كما تفقد نائب المحافظ مركز طب أسرة القرنة، والذى تم تأهيله للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظة، حيث تابع إجراءات تسجيل المواطنين للاشتراك فى منظومة التأمين وفتح ملفات عائلية وإجراءات الفحص الطبى لهم، حيث تأتى زيارة نائب المحافظ للمؤسسات الطبية فى إطار المتابعة المستمرة والدورية لحالة المستشفيات والقطاع الصحى بالمحافظة وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالمرور على المستشفيات ومتابعة توفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.

رافق نائب محافظ الأقصر - خلال الجولة - كلا من، العميد علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة والدكتور طاهر اسماعيل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور بكرى عبد الستار مسئول مستشفيات العزل بالمحافظة ووفد من مديرية الصحة بالمحافظة ومسئولى مستشفى القرنة وممثلى الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.


الاقصر

مستشفى القرنة المركزي

اخبار الاقصر

وحدة طب الاسرة بالقرنة

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