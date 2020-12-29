اليوم السابع
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نائب عن مستقبل وطن: سداد الحزب لقيمة التصالح عن غير القادرين تأكيد على دعم المواطن البسيط

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:09 م
نائب عن مستقبل وطن: سداد الحزب لقيمة التصالح عن غير القادرين تأكيد على دعم المواطن البسيط النائب مصطفى النفيلى عضو مجلس الشيوخ بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قال النائب مصطفى النفيلى عضو مجلس الشيوخ بالقليوبية، إن رعاية حزب مستقبل وطن بالقليوبية لسداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء عن غير القادرين من أبناء المحافظة يؤكد شعور الحزب بالمواطن البسيط، وبحثه كل السبل لدعم هذا المواطن والوقوف إلى جانبه، حيث يستهدف الحزب العمل الخدمى إلى جانب العمل السياسى.

 

وأضاف "النفيلي"، خلال احتفالية تسليم خطابات تسديد قيمة التصالح فى مخالفات البناء عن 1000 حالة من غير القادرين من أبناء المحافظة، تنفيذا لمبادرة حياة كريمة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، "الحزب وقف وسيظل داعما للمواطن المصرى فى كافة حقوقه والحصول عليها بكل كرامة".

 

وأشار النفيلى إلى أن فرحة حصول المواطنين على خطابات تسديد قيمة التصالح فى مخالفات البناء عنهم هى كفيلة بأن يقدم الحزب المزيد والمزيد، وبذل مزيد من الجهد لخدمة المواطنين، وتقديم أفضل سبل الدعم لهم.


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