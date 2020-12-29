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موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:01 ص
موسكو تسجل 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا موسكو
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 75 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 76 حالة رصدت فى بيانات العاصمة يوم الأحد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو أن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 75 حالة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 11064 شخصا، بعد أن كان 10989 في الإحصائية السابقة.

وتشهد موسكو استقرارا نسبيا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن سجلت المدينة يوم 24 ديسمبر 74 حالة، وفي 25 ديسمبر 77، وفي 26 ديسمبر 73، وفي 27 ديسمبر 75.

 


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