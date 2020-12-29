موريتانيا تسجل 211 إصابة جديدة بكورونا بإجمالى 13989

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 211 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 262 مصابا ووفاة 4 أشخاص.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية - في بيانها - أن إجمالي الإصابات بفيروس كوفيد-19 بلغ 13 ألفا و989 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 10 آلاف و 821 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 330 حالة.
موريتانيا تسجل 211 إصابة جديدة بكورونا بإجمالى 13989الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 09:07 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 211 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 262 مصابا ووفاة 4 أشخاص.
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