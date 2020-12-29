اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 07:49 ص
خالد صلاح
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منظمة الصحة العالمية تقدم مساعدات لموريتانيا

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 07:00 ص
منظمة الصحة العالمية تقدم مساعدات لموريتانيا منظمة الصحة العالمية - أرشيفية
أ ش أ

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تسلمت السلطات الموريتانية مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مقدمة من منظمة الصحة العالمية.
وذكرت صحف نواكشوط اليوم الثلاثاء نقلًا عن مكتب منظمة الصحة العالمية في موريتانيا، أن المساعدات تتمثل في مائة ألف فحص للكشف عن الفيروس، وصلت إلى مطار نواكشوط الدولي بدعم من السفارة الفرنسية بنواكشوط، ومن الخطوط الجوية الفرنسية.
وأكدت صحيفة "الوطن" الموريتانية أن هذه الكمية تشكل الجزء الأول من حزمة مساعدات ستقدمها المنظمة إلى موريتانيا لدعمها في مواجهة موجة الجائحة.
وشملت الدفعة 79 ألف فحص سريع، وألفي فحص مخبري و19 ألف فحص آخر.


منظمة الصحة العالمية

موريتانيا

كورونا

كورونا فى موريتانيا

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