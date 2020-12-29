مقتل 5 فى هجوم تركى على مدينة عين عيسى شمال سوريا

كتب أحمد عرفة

أكد المرصد السوري، مقتل 5 عناصر من قسد في هجوم تركي على عين عيسى، وفقا لخبر عاجل لبثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية وحدات إضافية من الشرطة العسكرية في مدينة عين عيسى شمال سوريا وسط توتر الأوضاع هناك مع تزايد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل إرهابية بسوريا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، إنه بهدف تعزيز الجهود لإرساء الاستقرار في منطقة عين عيسى وصلت اليوم إلى هناك وحدات إضافية للشرطة العسكرية الروسية.