اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 04:36 م
خالد صلاح
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معدل البطالة في البرازيل يهبط إلى 14.3% في أول انخفاض هذا العام

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 04:23 م
معدل البطالة في البرازيل يهبط إلى 14.3% في أول انخفاض هذا العام معدلات البطالة فى البرازيل
(رويترز)

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أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في البرازيل هبط على غير المتوقع إلى 14.3 % في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر الماضي ، مسجلا أول انخفاض هذا العام مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعملون في وظائف بحوالي مليونين مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

وقالت وكالة الاحصاء الحكومية إن معدل البطالة البالغ 14.3 % انخفض من مستوى قياسي بلغ 14.6 % في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي، وأنهى معدل البطالة العام الماضي عند 11.0 %.

وسجل نمو الوظائف الرسمية في البرازيل مستويات قياسية مؤخرا مع تعافي أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية من أسوأ تداعيات جائحة كوفيد-19.

 

 

 


فيروس كورونا

وباء كورونا

بطالة

البرازيل

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