معدل البطالة في البرازيل يهبط إلى 14.3% في أول انخفاض هذا العام

(رويترز)

أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في البرازيل هبط على غير المتوقع إلى 14.3 % في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر الماضي ، مسجلا أول انخفاض هذا العام مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعملون في وظائف بحوالي مليونين مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

وقالت وكالة الاحصاء الحكومية إن معدل البطالة البالغ 14.3 % انخفض من مستوى قياسي بلغ 14.6 % في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي، وأنهى معدل البطالة العام الماضي عند 11.0 %.

وسجل نمو الوظائف الرسمية في البرازيل مستويات قياسية مؤخرا مع تعافي أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية من أسوأ تداعيات جائحة كوفيد-19.