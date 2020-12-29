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مطران الفيوم: قداس رأس السنة وعيد الميلاد المجيد قاصر على القساوسة والقمامصة فقط

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:29 ص
مطران الفيوم: قداس رأس السنة وعيد الميلاد المجيد قاصر على القساوسة والقمامصة فقط الأنبا إبرام مطران الفيوم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصدر الأنبا إبرام، مطران الفيوم، توجيهات بشأن ترتيبات قداسات رأس السنة الميلادية الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، وقرر قصر حضور هذه المناسبات على القساوسة والقمامصة فقط، دون حضور من المصلين الأقباط، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقرر مطران الفيوم، قصر صلاة قداسات رأس السنة الميلادية، على الآباء الكهنة فقط، وبدون حضور الشمامسة أو المصلين الأقباط، وإلغاء قداس صباح الجمعة المقبل، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم.

كما تقرر استقبال مطران الفيوم، التهنئة بعيد الميلاد المجيد من خلال الاتصال التليفوني، أو من خلال الرسائل، مع اعتذار كنائس الإيبارشية عن استقبال المهنئين سواء مساء أو صباخ العيد.

كما تقرر غلق المدافن للزيارات المعتادة في هذه الفترة من قبل الأقباط لذويهم المتوفين،  ما عدا حالات الدفن للمتوفين خلال هذه الفترة، مع الاستمرار في صلاة القداسات يومي الأحد والجمعة، بحضور الآباء الكهنة فقط وبدون حضور شمامسة أو مصلين من الشعب،  إبتداءً من الأحد المقبل، وحتى إشعار آخر.

واعتذرت إيبارشية الفيوم، للمصلين الأقباط الحاجزين يومي الجمعة والأحد المقبلين، عن حضور القداسات، سواء وما يليهما بسبب هذه الإجراءات المتخذة من أجل مواجهة جائحة "كورونا" المستجد.

 


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