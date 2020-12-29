ونقلت قناة "إنديا تى فى" الهندية اليوم الثلاثاء عن "رامبال شارما" المسئول بالشرطة قوله ان القتلى والمصابين تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و30 عاما حيث كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم عندما انفجر أحد إطارات السيارة مما أدى إلى انقلابها.



وأضاف شارما أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج بينهم ثلاثة حالتهم خطيرة، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.



