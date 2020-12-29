مستشفى عزل بقنا يقدم الشكر لمتطوعى تغسيل وتكفين حالات كورونا

قنا صابر سعيد

قدم مستشفى قفط التعليمى جنوب محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، الشكر لمتطوعين بدفن حالات كورونا وتغسيلهم بدون مقابل. وقدمت المستشفى، هدايا تذكارية لمتطوع وزملائه من فريق تغسيل وتكفين حالات كورونا، قائلة "يرفعون المعاناة عن أهالى المتوفين ويعملون بدون مقابل لوجه الله".

وكانت قد أعلنت مستشفى قفط التعليمي، تعافى وخروج 7 حالات من مصابى فيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم وبروتوكول وزارة الصحة المصرية وتقديم الدعم الطبى لهم.

وأوضح مصدر طبى، لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى سجلت خروج 7 حالات جدد بعد شفائهم وتعافيهم وتحول نتائجهم إلى سلبية ليصل عدد إجمالى الحالات إلى 24 حالة منذ بداية تشغيل المستشفى.

وقدم الفريق الطبى، الورود للمرضى تعبيرا عن فرحتهم بشفائهم، كما قاموا بشرح وتوضيح تعليمات العزل المنزلى والإجراءات الاحترازية للمرضى وذويهم.