اليوم السابع
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مستشار رئيس وزراء السودان: من حق الجيش الرد على الميليشيات الإثيوبية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 09:24 م
مستشار رئيس وزراء السودان: من حق الجيش الرد على الميليشيات الإثيوبية الجيش السودانى
كتب أحمد عرفة

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قال مستشار رئيس وزراء السودان، جمعة كندة، إنه من حق الجيش الرد على الميليشيات الإثيوبية، موضحا أن الميليشيات الإثيوبية هي من فجرت الوضع على الحدود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مستشار رئيس وزراء السودان أن نظام الرئيس السودانى السابق عمر البشير صمت عن اقتحام إثيوبيا لحدودنا، متابعا: "نسعى للحل مع إثيوبيا ولكن مع الحفاظ على حدودنا".

وتابع مستشار رئيس وزراء السودان: "تدخلنا في أزمة تيجراي كان إيجابيا"، مستطردا: "ربما يدعم الجيش الإثيوبي الميليشيات على حدودنا".


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