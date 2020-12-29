وأضاف جينسبورج - في تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن هذا المزيج سيساعد على تكوين خلايا الذاكرة بصورة أفضل، وسيسمح استخدام مزيج اللقاح الروسي والأجنبي بتكوين مناعة عالية".



وأوضح أن مزيج لقاح "سبوتنيك V" مع لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية لن يستخدم في روسيا"..مشيرا إلى أن اختبارات سريرية محدودة لهذا اللقاح الهجين بدأت في عدد من الدول.