مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية: نظمنا 140 فعالية لتعزيز التعاون مع مصر

الإسكندرية أسماء على بدر

قال القنصل مارات جاتين، مدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية، إنه فى ظل انتشار جائحة كورونا استطاع المركز تنظيم عدد كبير من الفاعليات والتى وصلت إلى 140 فعالية سواء أون لاين أو فاعليات حية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الجائحة.

وأضاف فى تصريحات على هامش لقاء عقده مع عدد الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر المركز الثقافى الروسي، أن جائحة كورونا كانت تسببا فى تعليق بعض الأنشطة، حتى توقف العمل فى الفترة بين مارس وأغسطس الماضى، مع الاعتماد على بث عدد من الفعاليات عبر الإنترنت حفاظا على التباعد الاجتماعى.

وأشار إلى أن فعاليات المركز تضمنت أكثر من 60 حدثا ثقافيا وفنيا منها معارض وأمسيات أدبية وموسيقية، لافتا إلى تنظيم 30 معرضا و19 عرضا للأفلام الروسية بعضها كان يبث فى ندوات عبر الإنترنت وبعضها فى دور الأوبرا ومركز الحرية للإبداع والمركز الثقافى، إلى جانب نحو 40 فعالية عن العلاقات المصرية الروسية، فيما اختصت 17 فعالية أخرى بتعليم اللغة الروسية ونشر الثقافة.

وتابع أن عام 2020 كان جرى إعلانه عاما للتبادل الثقافى لمصر، ولكن جائحة كورونا أثرت على بعض الأنشطة، مشيرا إلى أن التعاون المشترك فى هذا الشأن سيمتد للعام المقبل، وأنه من المنتظر وصول عدد من الوفود العلمية والثقافية الروسية إلى مصر لتعزيز التعاون قريبا.

وفى نهاية اللقاء كرم مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية، عددا من الصحفيين المتعاونين مع المركز الثقافى الروسى خلال عام 2020، منهم "اليوم السابع" لاهتمامه بأخبار المركز الثقافية طوال العام .