محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من محور سعد زغلول

كفر الشيخ محمد سليمان

وجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من خطة الرصف، بالإضافة لرصف عدد من الطرق بالأنترلوك بمدينة كفر الشيخ وبعدد من مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده الأعمال الجارية فى محور سعد زغلول غرب مدينة كفر الشيخ، المؤدى لشارع صبرى القاضى، للوقوف على آخر الأعمال التى تمت، بصحبة عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وبحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،

كما تفقد محافظ كفر الشيخ شارع صلاح سالم، المار بمحكمة كفر الشيخ، ومديرية الأمن مشدداَ على الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير الشارع وتوسعته، إضافة لرصف الجزيرة الوسطى وتشجيرها، كما شدد محافظ كفر الشيخ على سرعة دهان الأعمدة، وزرع الأحواض، وتلاشى أى ملحوظات خلال الرصف بالأنترلوك.