محافظ كفر الشيخ: افتتاح 23 فصلا للاستزراع السمكى.. وتقنين أوضاع الباعة الجائلين

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة كفر الشيخ بين أهل العلم والعلماء، مؤكدا أن الجامعة هي بيت الخبرة والعلم والاستشارات للمحافظة في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى التعاون المستمر بين الجامعة وأجهزة المحافظة، مما يحقق تنفيذ برامج التنمية لأبناء المحافظة، وأنه سعيد بالتواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ، لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، موجها الشكر للمنظومة الصحية بالجامعة وتعاونها مع أجهزة وزارة الصحة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية عودة انضباط الشوارع ورفع الاشغال والباعة الجائلين، معلناً عن تطوير 3 أسواق جديدة داخل المدينة خلال الفترة المقبلة، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، مشيراً إلى افتتاح 23 فصلا للاستزراع السمكى، وتدريب طلاب كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد فى مزرعة الخاشعة وقرب انتهاء العمل في مستشفى الأورام وسيتم افتتاحه 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى الاهتمام بالجانب الترفيهى والطاقة الفندقية في المحافظة.

كما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الثلاثاء، 2210 أطنان بـ13 مركزا ومدينة، منهم بـ"كفرالشيخ 490 طنا، وببرج البرلس 40 طنا، وبسيدي سالم 140 طنا، وبسيدى غازى 35 طنا، وببلطيم 120 طنا، وبالرياض 73 طنا، وبالحامول 152 طنا، وبمصيف بلطيم 45 طنا، وبقلين 95 طنا، وببيلا 160 طنا، وبدسوق 480 طنا، وبفوه 210 أطنان، وبمطوبس 170 طنا، بإجمالى2210 أطنان مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.