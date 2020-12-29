محافظ شمال سيناء يتفقد مركز التأهيل الاجتماعى ودار رعاية الأيتام بالعريش

تفقد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، مركز التأهيل الاجتماعى ودار رعاية الأيتام بالعريش ، وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيانها أن مركز التأهيل المهنى الذى تفقد المحافظ سير العمل فيه يقدم خدمات العلاج الطبيعى ودار حضانة للمعاقين ، ومكتب تأهيل العريش لجميع حالات الكسور والاعاقة ، وتستفيد منه جميع مراكز ومدن المحافظة ، ويضم ناديا صحيا وجيم للمعاقين والأصحاء كما يضم مركز التخاطب اللغوى للأطفال الذين يعانون من مشاكل فى النطق .
وأكد المحافظ على ضرورة تيسير آداء الخدمات للمواطنين ، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم .
ويقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمة لذوى الاعاقة ، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وكرامة ، وهناك حضانة للمعاقين وحضانة أخرى عادية دامجة .
كما تضمنت الزيارة مركز التكوين المهنى والأسر المنتجة والذى يضم مركزا لاعداد الأسر المنتجة يحتوى على عدد 30 ماكينة خياطة لتدريب السيدات والفتيات عليها ، إلى جانب معرض لعرض منتجات الأسر المنتجة وتسويقها ، وقد إطلع المحافظ على عمل بعض المتدربات ونماذج من الانتاج .
ويضم مركز التأهيل الاجتماعى مطبعة للمعاقين تقوم بطبع كافة مطبوعات جميع المصالح والجهات الحكومية بالمحافظة .
وشملت الزيارة أيضا دار رعاية الأيتام فى حى العبور بالعريش ، وتفقد العمل الجارى بخصوص إنشاء مبنى مستقل للذكور من نزلاء الدار لفصلهم عن البنات بالدار ، ووجه المحافظ بسرعة الانشاء وانجاز العمل فى أسرع وقت .
رافق المحافظ فى الزيارة سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى ، وكان فى استقباله مسئولو الجهات المعنية .
جانب من زيارة المحافظ
خدمات مركز العلاج الطبيى
محافظ شمال سيناء يتفقد مركز التأهيل الاجتماعى
محافظ شمال سيناء يتفقد مركز العلاج الطبيى
معرض الآسر المنتجة بالعريش
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