اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد مركز التأهيل الاجتماعى ودار رعاية الأيتام بالعريش

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 11:59 ص
محافظ شمال سيناء يتفقد مركز التأهيل الاجتماعى ودار رعاية الأيتام بالعريش محافظ شمال سيناء يتفقد مركز التأهيل الاجتماعى
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، مركز التأهيل الاجتماعى ودار رعاية الأيتام بالعريش ، وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيانها أن مركز التأهيل المهنى الذى تفقد المحافظ سير العمل فيه يقدم خدمات العلاج الطبيعى ودار حضانة للمعاقين ، ومكتب تأهيل العريش لجميع حالات الكسور والاعاقة ، وتستفيد منه جميع مراكز ومدن المحافظة ، ويضم ناديا صحيا وجيم للمعاقين والأصحاء كما يضم مركز التخاطب اللغوى للأطفال الذين يعانون من مشاكل فى النطق .

وأكد المحافظ على ضرورة تيسير آداء الخدمات للمواطنين ، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم .

ويقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمة لذوى الاعاقة ، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وكرامة ، وهناك حضانة للمعاقين وحضانة أخرى عادية دامجة .

كما تضمنت الزيارة مركز التكوين المهنى والأسر المنتجة والذى يضم مركزا لاعداد الأسر المنتجة يحتوى على عدد 30 ماكينة خياطة لتدريب السيدات والفتيات عليها ، إلى جانب معرض لعرض منتجات الأسر المنتجة وتسويقها ، وقد إطلع المحافظ على عمل بعض المتدربات ونماذج من الانتاج .

ويضم مركز التأهيل الاجتماعى مطبعة للمعاقين تقوم بطبع كافة مطبوعات جميع المصالح والجهات الحكومية بالمحافظة .

وشملت الزيارة أيضا دار رعاية الأيتام فى حى العبور بالعريش ، وتفقد العمل الجارى بخصوص إنشاء مبنى مستقل للذكور من نزلاء الدار لفصلهم عن البنات بالدار ، ووجه المحافظ بسرعة الانشاء وانجاز العمل فى أسرع وقت  .

رافق المحافظ فى الزيارة سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى ، وكان فى استقباله مسئولو الجهات المعنية .

 

جانب من زيارة المحافظ
جانب من زيارة المحافظ

 

خدمات مركز العلاج الطبيى
خدمات مركز العلاج الطبيى

 

محافظ شمال سيناء يتفقد مركز التأهيل الاجتماعى
محافظ شمال سيناء يتفقد مركز التأهيل الاجتماعى

 

محافظ شمال سيناء يتفقد مركز العلاج الطبيى
محافظ شمال سيناء يتفقد مركز العلاج الطبيى

 

معرض الآسر المنتجة بالعريش
معرض الآسر المنتجة بالعريش

 


شمال سيناء

مركز التاهيل المهنى بالعريش

العريش

دار ايتام العريش

محافظ شمال سيناء

الاسر المنتجة

معرض الاسر المنتجة

اخبار محافظة شمال سيناء

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة