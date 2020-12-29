محافظ سوهاج يستجيب لـ"اليوم السابع" بتقديم الدعم اللازمة لـ"أطفال ساقلتة"

سوهاج محمود مقبول

فى استجابة سريعة لـ"لليوم السابع"، من اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، لما تم نشره على بشأن "طفلتين وشاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بمركز ساقلتة"، وجه المحافظ على الفور بتشكيل لجنة مكونة من "رئيس مركز ومدينة ساقلتة، ومسئول التضامن الاجتماعى، ومسئول اللجنة الفرعية لحماية الطفل بساقلتة"، للانتقال إلى مقر إقامة الأطفال وبحث الحالة الاجتماعية والصحية وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وإعداد تقرير مفصل بالواقعة .

وأوضح محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تم على الفور اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لمساعدة الحالات، حيث تم عمل بحث حالة اجتماعية لكل أسرة وتسجيل الأطفال فى برنامج "تكافل وكرامة"، وعمل بحث تكافل لكل أسرة.

وأضاف "عبد السلام"، أنه تم إعداد تقرير مفصل بالحالات ومخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير مكان لإقامة الأطفال يتناسب مع حالات الإعاقة الخاصة بهم، لافتا إلى التنسيق لتلبية طلب أسرة من أسر الحالات لتوفير كشك لتحسين الدخل، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لحالات الأطفال ورعايتهم الرعاية اللازمة.

من جانبها، قالت الدكتورة رجاء حسين، القائم بعمل وكيل وزارة الصحة، إنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات تم الانتقال إلى مقر إقامتهم، وتبين حصول أحد الحالات على علاج على نفقة الدولة، واستقرار حالته، لافتة إلى نقل أحد الحالات إلى مستشفى سوهاج العام لتوقيع الكشف الطبى عليها وعمل الفحوصات الطبية اللازمة.