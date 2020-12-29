محافظ دمياط تفتتح مركزا لصحة الأسرة بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه

دمياط - معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، مركز صحة الأسرة أول بمدينة دمياط، بعد الانتهاء من أعمال تطويره بتكلفة بلغت 13 مليون جنيه، بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، والمهندس أحمد عامر مدير مديرية الإسكان، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتفقدت محافظ دمياط مبنى المركز الذى يقدم خدمات الاستقبال والطوارئ وطب الأسرة، إذ يضم عيادات بمختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن أقسام مختلفة للتطعيمات ومكتب الصحة، وكذلك معامل لأمراض الدم والطفيليات، كما تفقدت محافظ دمياط دار إيواء الأطفال المعثور عليهم الأقل من عامين التابع لإدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، إذ اطمئنت على توافر كافة المستلزمات للأطفال، وتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية، حفاظا على سلامتهم.

وفى سياق متصل، أشادت المحافظ بالمستوى التنفيذى للمشروع الذى جاء تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، طبقاً للمعايير الخاصة بالمنشآت الطبية، متقدمة بالشكر الجزيل إلى نواب مجلس الشيوخ والمجتمع المدنى والجهات المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع وتجهيز عيادات الأسنان والأقسام المختلفة، موجهة بسرعة توفير باقى المستلزمات والأطقم الطبية والأثاث المكتبى.

وقد ذكرت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة قد حرصت على متابعة أعمال تطويره، والتى بدأت منذ ثلاث سنوات، لتنفيذ صرح طبى جديد يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمواطنين، خاصة مع كون المركز من أحد المنشآت الطبية الهامة التى يتردد عليها الكثيرين.



مركز صحة الأسرة



جولة محافظ دمياط بمركز صحة الأسرة



محافظ دمياط تتفقد مركز صحة الأسرة